МИД Украины сообщит ОБСЕ об атаке на позиции ВСУ в районе Золотого

18.02.2020, 12:54, Новости дня

Украина решительно осуждает наступление боевиков на Донбассе, об эскалации будут поставлены в известность государства – участники ОБСЕ. Об этом сообщило постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

«Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку украинских позиций вблизи района разведения в Золотом [Луганской области] с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии разграничения. Сообщалось о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государствам – членам ОБСЕ», – говорится в заявлении.

This morning, * armed formations launched attack against * military positions near Zolote disengagement area with use of heavy artillery & violation of contact line. Several casualties reported. We strongly condemn this attack and we will inform #OSCE participating States on it pic.twitter.com/5KWOfgHWFp

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) February 18, 2020

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила о серьезной обеспокоенности в связи с атакой оккупационных войск.

«Использование запрещенного вооружения привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече «Нормандской четверки». Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию», – написала спикер в Twitter.

Very concerned by escalation in #Donbas following the latest Russian attack. Prohibited weapons used resulting in a new wave of casualties. This is the latest breach of agreements reached at N4. We call on the intl. community to condemn this escalation. #StopRussianAggression pic.twitter.com/L3QOraRc9p

— Kateryna Zelenko * (@KaterynaZelenko) February 18, 2020

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся провокацией и попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».