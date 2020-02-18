Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа

18.02.2020, 12:54, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийМеждународный апелляционный суд Гааги отменил решение нижестоящего суда и обязал Россию выплатить более $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. 

Решение о компенсации Третейский суд в Гааге вынес в 2014 году. Тогда суд постановил, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев.

Истцом по делу выступают три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70% ЮКОСа и потеряли деньги при его банкротстве.

В 2016-м решение отменили. 

Сейчас Апелляционный суд Гааги аннулировал решение окружного суда об отмене постановления гаагского международного арбитража.

Сейчас Россия может обратиться с жалобой в Верховный суд Нидерландов.

Юристы, представляющие интересы России в судебном споре, утверждали, что экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов получил от бывших акционеров ЮКОСа «секретное» пожертвование в обмен на выгодные им показания в Гааге. Илларионов назвал заявление представителей России «лживыми». Илларионов работал советником президента по экономическим вопросам с 2000 по 2005 год. Он – один из восьми свидетелей, которые выступали перед судом в Гааге в 2012 году. В своих показаниях Илларионов назвал ЮКОС «одним из самых опасных врагов для тех, кто не желал видеть Россию свободной страной».



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