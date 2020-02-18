Личное: Время на любовь

18.02.2020, 12:54, Разное

Посмотрите на двух девушек. Что, по-вашему, их объединяет? Ну, помимо того, что обе — брюнетки примерно одного возраста.



Фото: depositphotos.com, dreamsite.com

Прежде чем лезть под кат за ответом, пофантазируйте! Займитесь гимнастикой для ума!

В конце концов, умение фантазировать — это то, что отличает нас от всех остальных животных. Ни белки, ни собаки фантазировать не умеют.

Ну, и? Надумали что-нибудь?

Вот вам — моя версия.

У обеих девушек есть время.

У одной — на то, чтобы потягать гантели в качалке и стать красивее и здоровее, у другой — на то, чтобы поваляться с книжкой дома. Стать, возможно, умнее. Ну, или просто отдохнуть, расслабиться.

Время. Оно значит так много, но многие из вас относятся к нему наплевательски, словно оно никогда не закончится.

Закончится. Абсолютно точно закончится. Всех нас — во-многом таких разных — объединяет одно: наше личное время на этой Земле когда-нибудь истечёт.

Когда? Не знает никто, но это непременно случится.

Это — факт, и его изменить нельзя. Однако вы можете и, я считаю, должны изменить свои отношения со временем.

Время, простите за банальность, нужно ценить.

Я ценю своё время. А вы? Вы цените своё время?

Мне интересно, как выглядят ваши вечера после работы. На что вы тратите своё время? На строгание морковки в унылом одиночестве или на ласковое и весёлое общение с самыми любимыми, самыми близкими, самыми родными людьми?



Фото: dreamsite.com

Когда вы в последний раз по-настоящему играли со своим ребёнком, а не вручали ему или ей на автомате айпад с мультиками? Когда звонили родителям и разговаривали с ними по душам, не на бегу? Когда вы в последний раз танцевали с мужем или запоем читали книгу в своей собственной постели? Нет, не слушали вполуха в метро или машине, а именно читали?

Время есть. Время действительно есть.

Только вот вы привыкли его спускать не на по-настоящему важные, значимые вещи, а на всякую фигню, суету, чехарду, на задания, которые можно поручить другим людям.

Сходите на тренировку вместо того, чтобы плестись с тележкой по магазину, выбирая продукты!

Пообщайтесь с сыном или дочкой вместо того, чтобы нарезать дурацкий лук!

Полежите в ванне с маской на лице и с хорошей книгой в руках вместо того, чтобы, уткнувшись в экран смартфоне, выбирать рецепт ужина, а потом ещё и его готовить.

Не только шкаф можно очистить от хлама. От хлама можно очистить и свои вечера и начать, наконец, проводить их и в удовольствие, и с пользой!

Как?

Неделю назад я попробовала Умный конструктор здоровой и вкусной еды Elementaree.

Мне привезли:

1) набор свежих, уже помытых и порезанных продуктов,

2) меню на неделю,

3) пошаговые рецепты.

Я засекала время: готовка ужина занимает минут 20, и это с учётом того, что я, вообще-то, не самый быстрый человек в этом деле.



Фото: Elementaree

Что мне понравилось:

1) Вкусно! Очень!

2) Цена! Первая пробная неделя — скидка 45% на 5 ужинов на 2-3 человека.

3) По моей просьбе шеф-повар исключил некоторые ингредиенты. Просто потому, что я их не люблю. То же самое он сделает и для вас, если попросите.

4) Качество продуктов — супер! В Elementaree. — строжайшая система качества, а все ваши вопросы, включая перенос доставки, если он вам нужен, решаются быстро и легко очень дружелюбными ребятами из команды поддержки.

Понравилось мне и то, что курьер может доставить домой любой — абсолютно любой! — набор, включая завтраки, десерты, горячее и даже бутылочку молока. Любой каприз!

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Любите. Будьте любимы. Заботьтесь о себе и о близких. А лук пусть купит и почистит тот, для кого это — работа.

А сколько времени у вас уходит за закупку продуктов и готовку? Скажем, в неделю. Ну, так: навскидку. Хотели бы потратить это время на что-то другое? На что именно?

Делитесь! Я вас слушаю очень внимательно.