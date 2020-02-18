На Донбассе погиб один украинский солдат, четверо ранены

18.02.2020, 12:52, Новости дня

Один украинский солдат погиб, еще четыре получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе во вторник.

Об этом сообщили представители военных.

Ранее военные обвинили российские силы в попытках пересечь линии разграничения с использованием минометом, гранатометов и пулеметов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание Совета национальной безопасности для обсуждения обострения ситуации на Донбассе.

«Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Тлеющий конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией силами на востоке Украины привел к гибели более 13 тысяч человек с 2014 года, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в 2015 году.



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