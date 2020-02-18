«Бойскауты Америки» объявили о банкротстве

18.02.2020, 12:52, Новости дня

Организация «Бойскауты Америки» (The Boy Scouts of America) объявили о банкротстве в связи с потоком судебных исков по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, которые относятся к событиям, растянувшимся на десятилетия.

Ожидается, что банкротство не затронет программы организации, которая пропагандирует самостоятельность через такие занятия на свежем воздухе, как пешие прогулки и походы.

«Мы можем действовать в соответствии с нашими принципами социальной и моральной ответственности и выплатить справедливую компенсацию жертвам, – говорится в заявлении “Бойскаутов Америки”, – [и в то же время] сделать все, чтобы выполнять нашу миссию – служить молодежи, семьям и местным сообществам через наши программы».

Заявка на банкротство, поданная в Делавэре, позволит «Бойскаутам Америки» объединить все иски в одно дело и попытаться достичь соглашения с истцами, вместо того чтобы расходовать фонды организации на борьбу с каждым отдельным иском, что может оставить некоторых жертв ни с чем.