В Раду подали законопроект о Нацагентстве по преодолению последствий агрессии РФ

18.02.2020, 12:42, Новости дня

В Верховную Раду Украины подали законопроект» о Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации», пишет официальный сайт ВРУ.

Инициаторами законопроекта стали представители четырех фракций: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос».

Законопроект предлагает создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ.

В его функции и полномочия будет входить следующее:

формирование и реализация государственной политики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины относительно вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоления ее последствий;
обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины и надлежащее оформление ее доказательной базы;
формирование доказательной базы, подтверждающей факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которая началась 20 февраля 2014 года;
определение общего объема ущерба и убытков, причиненных Украине Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;
определение объема, вида и формы материальной и нематериальной ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины. И другое.

Сейчас законопроект обрабатывается в различных комитетах Верховной Рады Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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