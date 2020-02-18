Зеленский о бое у Золотого: Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться

18.02.2020, 12:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю попытку боевиков прорвать линию разграничения в Луганской области провокацией с целью сорвать мирный процесс на Донбассе.

«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Военные Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен», – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, цель этой провокации «нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью».

«Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами», – подчеркнул президент.

Он напомнил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны и отметил, что его участники будут обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах.

«Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – добавил украинский президент.

У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію.Сьогодні зранку вони… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 18. veebruar 2020

Рано утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в районе участка разведения сил и средств в Луганской области.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечал, что оккупанты пытались прорвать линию разграничения, наступая широким фронтом. «Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года», – написал он.

В штабе ООС сообщили, что один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Боевики запросили режим тишины.

В штабе ООС заявили, что позиции не потеряли, СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером. По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.