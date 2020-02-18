Кремль отреагировал на сообщения о столкновениях между ЛНР и ВСУ

18.02.2020, 12:37, Новости дня

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями ЛНР и украинскими силовиками, надеются вскоре прояснить детали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение на границе между Луганской Республикой и украинскими вооруженными силами. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На вопрос о том, можно ли сказать, что Кремль, имея влияние на Донецк и Луганск, несет ответственность за происходящее на Донбассе, Песков отметил, что это «совершенно неправильная формулировка».

Во вторник в ЛНР заявили, что ВСУ предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. По информации народной милиции, на территории республики зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, мирные жители вынуждены укрываться в подвалах домов.



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