Французская прокуратура начала два расследования в отношении Павленского

18.02.2020, 12:37, Новости дня

Прокуратура Парижа начала два предварительных расследования против российского акциониста Петра Павленского.

Одно расследование ведется в связи с тем, что Павленского подозревают в нападении с применением оружия, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

Источники в полиции уточнили, что 31 декабря 2019 года художник стал участником драки, он находился в розыске со 2 января за «причинение ущерба в составе организованной банды».

Другое расследование касается распространения Павленским видеозаписи интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. Еще одним фигурантом этого дела является подруга россиянина 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован ролик.

Юристы сообщили, что Павленскому может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 60 тыс. евро по статье Уголовного кодекса Франции о «распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения».

Прокуратура потребовала заключить Павленского и его спутницу под стражу.

В пятницу в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшего интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В воскресенье во Франции задержали подругу Павленского в рамках расследования о публикации видео.

Позже ряд депутатов от правящей во Франции партии «Вперед, республика» призвали выдворить из страны Павленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Slate — пока Запад был на каникулах, РФ думала о будущем

14.12 / «Настоящий ужас или измена». Сенцов прокомментировал расследование убийства Шеремета

27.12 / Суд арестовал имущество бизнесмена Альперина – СМИ

30.12 / Песков прокомментировал роль Путина в обмене пленными в Донбассе

10.02 / Запланирован полет инспекторов США и Украины над Россией

19.01 / SpaceX испытала пассажирский космический корабль Crew Dragon в аварийном режиме. Видео

12.12 / Турция отреагировала на принятие Сенатом США резолюции о геноциде армян

21.01 / В Иране депутат парламента предлагает $3 млн за убийство Трампа

24.01 / Минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов

12.12 / Россиянам дали советы по покупке фейерверков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика