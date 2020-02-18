Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Минкульта Мазо

18.02.2020, 12:32, Новости дня

Высший земельный суд Вены отклонил жалобу защиты экс-чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо на его экстрадицию из Австрии в Россию. Таким образом, запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу.

Его адвокат Владислав Мусияка сообщил ТАСС, что будет обжаловать это решение в Верховном суде Австрии, для этого достаточно времени. Также он сообщил, что Мазо не арестован, он проживает в своей квартире.

В свою очередь адвокат Михаэль Фаллендер сообщил РИА Новости, что защита может обратиться в Европейский суд, однако сначала будет принимать меры в Австрии.

Мазо – фигурант двух громких уголовных дел о масштабных хищениях в министерстве культуры. Вместе с ним по этим делам проходил замминистра культуры Григорий Пирумов.

По первому делу, так называемому делу реставраторов о хищении 100 миллионов рублей, Мазо избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после приговора. Когда же Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей, в РФ его уже не было. Суд выдал санкцию на его заочный арест.

Еще одно дело против него расследуется в Испании. Там его подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости за 4 миллиона евро, которые были получены незаконным путем. Австрийский суд пока не рассматривал вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию.



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