Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

18.02.2020, 12:32, Новости дня

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы Таиланда — Бангкока.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные агентства, по предварительным данным, убит один человек.

Это уже третий случай с начала февраля. На прошлой неделе возле университета Чулалонгкорна в Бангкоке также была открыта стрельба. Мужчина сначала палил в воздух, а затем начал целиться в прохожих. Всего он сделал 50 выстрелов. Стрелявшим оказался 44-летний Эккачай Чаруексип, он уже задержан.

В начале февраля 20 человек были застрелены местным военнослужащим в торговом центре Бангкока. Спецназу пришлось брать здание штурмом.



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