Двое мигрантов совершили три дерзких налета в Москве

18.02.2020, 12:31, Новости дня

В Подмосковье по подозрению в грабежах и разбое задержали двоих приезжих, которые промышляли в столичном районе Митино. Мужчины 26 и 30 лет от роду нигде не работали и таким образом добывали средства к сосуществованию, сообщили в московском управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала одно из нападений.

Злоумышленники действовали открыто и дерзко: нагоняли выбранную жертву у подъезда дома, угрожали ножом и на глазах очевидцев отбирали сумку, после чего убегали. Задержали практически не говорящих по-русски мигрантов после разбойного нападения на Пятницком шоссе на 48-летнего москвича. Запугав его, подельники забрали деньги и документы и скрылись.

К моменту задержания предполагаемые грабители уже успели потратить все деньги. Во время допросов выяснилось, что мужчины причастны к нападениям на 42- и 57-летнюю женщин все в том же Митине. Оперативники не исключают, что на их счету могут быть и другие преступления.