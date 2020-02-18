Двое мигрантов совершили три дерзких налета в Москве

18.02.2020, 12:31, Новости дня

В Подмосковье по подозрению в грабежах и разбое задержали двоих приезжих, которые промышляли в столичном районе Митино. Мужчины 26 и 30 лет от роду нигде не работали и таким образом добывали средства к сосуществованию, сообщили в московском управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала одно из нападений.

 

Злоумышленники действовали открыто и дерзко: нагоняли выбранную жертву у подъезда дома, угрожали ножом и на глазах очевидцев отбирали сумку, после чего убегали. Задержали практически не говорящих по-русски мигрантов после разбойного нападения на Пятницком шоссе на 48-летнего москвича. Запугав его, подельники забрали деньги и документы и скрылись.

К моменту задержания предполагаемые грабители уже успели потратить все деньги. Во время допросов выяснилось, что мужчины причастны к нападениям на 42- и 57-летнюю женщин все в том же Митине. Оперативники не исключают, что на их счету могут быть и другие преступления.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Кухар впервые показала дочь

31.01 / Россиян призвали проявлять общественную нетерпимость к чиновничьему хамству

02.01 / МИД Украины осудил попытку нападения на посольство США в Ираке

22.01 / Медведев поздравил новый состав кабмина с началом работы

06.12 / Госдума добавила к алиментам выплаты на жильё для ребенка

12.12 / Рада в первом чтении поддержала законопроект о защите должников от коллекторов

13.12 / В мире: За симпатии к РФ Латвия отнимает гигантский бизнес

18.12 / Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива

14.01 / В Иране задержали нескольких человек по делу о сбитом украинском «Боинге»

23.12 / Автоновости: Наглый рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа с «Майбахами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика