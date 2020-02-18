Оззи Осборн отменил гастроли из-за болезни

18.02.2020, 12:31, Новости дня

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил запланированный на май гастрольный тур No more tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти длительный курс лечения. Информация об этом опубликована на официальном сайте Осборна. 

В заявлении певец подчеркнул, что не сможет пройти курс лечения, который длится шесть – восемь недель, раньше апреля, а начинать тур, чтобы затем в последнюю минуту отменять выступления, он не хочет.  

Новую дату гастрольного тура Осборн называть не стал, попросив зрителей сдать билеты.

«Мне бы хотелось, чтобы все они сейчас получили компенсацию, а когда я снова отправлюсь на гастроли по Северной Америке, они станут первыми, кто сможет приобрести билеты на эти концерты», – заявил Осборн. 

Певец сообщил, что будет проходить лечение в одной из клиник Швейцарии. 

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— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 18, 2020

В январе артист признался, что в 2019 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. 

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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