В Запорожье подорвали отделение «Укрсиббанка»

18.02.2020, 12:31, Новости дня

В Запорожье 18 февраля неизвестные взорвали отделение банка, правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Запорожской области.

Отмечается, что неизвестные подорвали банкомат и повредили фасад филиала банка, расположенного на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На данный момент сумма ущерба устанавливается.

Фото: zp.npu.gov.ua

Запорожское издание «061» уточняет, что взорвано было отделение «Укрсиббанка».

Фото: zp.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено криминальное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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