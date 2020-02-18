Сингапур планирует крупнейший дефицит бюджета с 1997 года

18.02.2020, 12:31, Новости дня

Сингапур увеличит дефицит бюджета до максимума по крайней мере с 1997 года, направив 6,4 миллиарда сингапурских долларов (4,6 миллиарда долларов США) на поддержку экономики на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит бюджета увеличится до 2,1% ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2021 года, с прогнозируемых 0,3% в текущем финансовом году, сообщил министр финансов Сингапура Хэн Сви Кит в парламенте.

Правительство выделит 800 миллионов сингапурских долларов на борьбу с распространением вспышки коронавируса и предоставит два пакета экономической помощи на общую сумму 5,6 миллиарда сингапурских долларов для поддержки бизнеса и потребителей.

Министр финансов также сообщил, что запланированное повышение налога на товары и услуги не состоится в 2021 году, учитывая текущее состояние экономики, однако налог все же будет повышен к 2025 году.

Правительство предоставит пакет субсидий на сумму 6 миллиардов сингапурских долларов для поддержки потребителей, когда произойдет повышение налога.

На этой неделе Министерство торговли и промышленности Сингапура снизило прогноз экономического роста на 2020 год до -0,5-1,5%, указав на возможность рецессии из-за вспышки коронавируса.

В 2019 году экономика Сингапура выросла на 0,7%, минимальными темпами с 2009 года.