Сотрудница крематория рассказала о необычных случаях на работе

18.02.2020, 12:31, Разное

Работница крематория пояснила журналистам о необычных случаях на своей работе. Иногда родственники умерших не могут их опознать, или же находясь в состоянии отчаянья, слышат звуки из гроба.
Раньше ходили слухи, что персонал крематория снимает с покойника драгоценные ювелирные украшения или же и вовсе может подменять тело. Именно по этой причине родственникам усопших разрешалось находиться в комнате, где происходит сжигание тела и наблюдать за всей процедурой. Сотрудница вспомнила случай, когда близкому родственнику усопшего послышался звук из гроба, который уже находился в открытой печи. Мужчина достал гроб и уронил его на пол. Персонал крематория и родственники были в ужасе от произошедшего.

После этого инцидента наблюдать за кремацией разрешили только со специально оборудованной комнаты с прочным стеклом. Случается и такое, что родня не может опознать усопшего из-за большого количества грима, тогда приходится проводить идентификацию по особым приметам, например, шрамам, татуировкам или родинкам. Бывало и такое, что бывшие жены покойного не могли поделить прах возлюбленного.



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