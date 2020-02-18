Денис Шальных нанес на свои ягодицы татуировки в виде лиц каннибалов

18.02.2020, 12:30, Разное

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных продемонстрировал две новых татуировки в виде лиц каннибалов. Набил он их на самом неожиданном месте — на своих ягодицах.
Денис Шальных имеет особую страсть к татуировкам, их он наносил даже на лицо. В прошлом году он решил свести рисунки, но для этого ему пришлось обратиться за помощью к медикам. Однако полностью от татуировок он отказываться не стал, поэтому новые изображения в виде лиц каннибалов в этот раз он нанес на ягодицы. По словам Дениса Шальных, сейчас он «словно сам себя пожирает».

Теперь сын Елены Яковлевой намеревается соблюдать жесткую диету, чтобы сбросить 6 кг и довести массу тела до 88-90 кг. Он регулярно посещает тренажерный зал, но при этом не исключает из рациона фастфуд и сладкую пищу, что не дает ему нормализовать вес.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Роман Абрамович, Ксения Собчак, Софья Эрнст и другие гости предновогоднего ужина Дарьи Жуковой

10.02 / Наука: ПЭТ предскажет выход из комы

06.12 / Цифровизация политики: благо или «добровольная ампутация ответственности»?

27.12 / «Горе»: придушенная слезами Яковлева не смогла говорить

23.12 / Ходченкова опровергла слухи о романе со Слепаковым в интервью с Верником

12.01 / Мнение: О ситуации в УССР после голода 1932-1933 года

27.12 / В гробу с закрытой крышкой: близкие хотят похоронить Волчек по еврейским обычаям

17.01 / В Одинцове рожающая женщина успела в роддом благодаря сотрудникам ГИБДД

03.12 / Малахов подарил дочери Киркорова Алле-Виктории дорогое ювелирное украшение

07.01 / «А куда купюры засовывать?»: Ходченкова на шесте возбудила россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика