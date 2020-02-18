Денис Шальных нанес на свои ягодицы татуировки в виде лиц каннибалов

18.02.2020, 12:30, Разное

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных продемонстрировал две новых татуировки в виде лиц каннибалов. Набил он их на самом неожиданном месте — на своих ягодицах.

Денис Шальных имеет особую страсть к татуировкам, их он наносил даже на лицо. В прошлом году он решил свести рисунки, но для этого ему пришлось обратиться за помощью к медикам. Однако полностью от татуировок он отказываться не стал, поэтому новые изображения в виде лиц каннибалов в этот раз он нанес на ягодицы. По словам Дениса Шальных, сейчас он «словно сам себя пожирает».

Теперь сын Елены Яковлевой намеревается соблюдать жесткую диету, чтобы сбросить 6 кг и довести массу тела до 88-90 кг. Он регулярно посещает тренажерный зал, но при этом не исключает из рациона фастфуд и сладкую пищу, что не дает ему нормализовать вес.