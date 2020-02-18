Россия отреагировала на решение суда Гааги о выплате 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

18.02.2020, 12:26, Новости дня

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

Во вторник апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы российской стороны по данному делу, передает РИА «Новости».

После решения суда в Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

Подчеркивается, что РФ по прежнему считает экс-акционеров ЮКОСА недобросовестными инвесторами, получившими контроль над активами в том числе через взятки.