Австрия выдаст России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо

18.02.2020, 12:24, Новости дня

Высший земельный суд Вены отклонил жалобу бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию, передает РИА «Новости».

Решение отказать в удовлетворении жалобы огласил судья, председательствующий в апелляционной коллегии. Таким образом, запрос на экстрадицию Мазо из Вены вступил в силу.

В ноябре 2019 года Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии.

Мазо, а также экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова обвиняют в хищениях при строительстве объектов на территории Эрмитажа. Следствие считает, что они причастны к похищению более 900 млн рублей, выделенных на реставрацию нескольких объектов.

«Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», — приводит издание слова Мазо.

Мазо утверждает, что «целью возбуждения уголовного дела» против него была попытка не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года.

Выдачи Мазо добиваются правоохранительные органы Испании и России. 7 ноября он был задержан в Вене по запросу полиции Испании. На следующий день суд постановил освободить его под залог в €25 тысяч. Бывшему чиновнику также запретили выезжать за пределы страны.