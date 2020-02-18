Апелляционный суд Гааги снова присудил бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд евро

18.02.2020, 12:24, Новости дня

Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает «Эхо Москвы».

В 2014 году постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по искам трех компаний, представляющих интерес бывших акционеров ЮКОСа. Третейский суд частично удовлетворил требования, присудив им 50 млрд евро вместо затребованных 114 миллиардов.

В 2016 году Окружной суд Гааги отменил это решение, посчитав, что арбитраж не имел компетенции для рассмотрения дела.