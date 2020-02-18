Звезда «Клона» Лусиано Шафир резко постарел из-за жизненных проблем

18.02.2020, 12:21, Разное

Бразильский актер Лусиано Шафир, прославившийся ролью красавца Зейна в сериале «Клон», резко постарел из-за жизненных трудностей. Преодолеть их помогает ему семья.

Тяжелый период начался у 51-летнего Лусиано Шафира после смерти от онкологии его отца. Трагедия с близкими человеком отразилась на моральном состоянии актера, и он вынужден был прервать свою творческую деятельность. Череда стрессовых ситуаций продолжилась, когда выяснилось, что ушедший из жизни родитель оставил огромные долги. Шафиру необходимо было вернуть банкам крупную сумму денег в размере нескольких миллионов реалов, которыми семья не располагала. В конце января были заблокированы счета матери актера Бет. Единственным источником её доходов стал гонорар за участие в реалити-шоу о знаменитом клане. Сам актер работает только в театре, но надеется изменить ситуацию премьерой телевизионного проекта со своим участием и не теряет присутствия духа. Шафир признается, что не любит грустить и стремится сосредотачиваться только на позитивных моментах.

Однако внутренняя тревожность достаточно заметно отразилась на его внешности, на что обратили внимание его поклонники. Необходимо отметить, что возрастные изменения меньше всего волнуют Лусиано Шафира, который привык покорять зрителей не красотой, а актерским мастерством.