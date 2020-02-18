Жителям России с «серыми зарплатами» могут начать отказывать в выдаче кредитов

18.02.2020, 12:21, Разное

Согласно новому законопроекту, разработанному ЦБ РФ, финансовые организации могут получить доступ к данным ФНС о заёмщиках. В случае утверждения инициативы Госдумой, говорит руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, жителям России, получающим «серую зарплату», могут начать отказывать в выдаче кредитов.

По словам Аксакова, тема о получении доступа кредитными организациями к данным о платежеспособности заёмщика поднимается уже давно, и наконец ЦБ разработал соответствующий документ. Законопроект будет, скорее всего, приниматься, согласно стандартной процедуре, так как на его срочном принятии не настаивают, поэтому ожидать результата стоит в марте-апреле текущего года. Инновация позволит банкам быстрее и точнее определять доходы претендующих на получение займа граждан и, соответственно, более эффективно рассчитывать риски.

В случае принятия законопроекта, на кредит смогут претендовать россияне, получающие «белую зарплату», а вот тем, кому до сих пор платят «в конверте», придётся сложнее. По мнению Анатолия Аксакова, последним могут либо вообще отказывать в кредите, либо же предлагать более высокую процентную ставку займа, что послужит дополнительным стимулом легализировать доходы.