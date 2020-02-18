В Подмосковье в съемном доме найдено тело мужчины

18.02.2020, 12:21, Разное

В Подмосковье в одном из жилых домов обнаружили тело 35-летнего мужчины. Инцидент произошел вчера в в деревне Новосъяново в Домодедово, рассказали правоохранители.

Тело местные жители обнаружили в одном из домов на улице Речная. При осмотре на трупе были выявлены колото-резаные раны на шее, спине и груди. Позже удалось установить, что проживавший там житель был уроженцем Самары, подробности его гибели пока неизвестны.

На данный момент сотрудники полиции проводят предварительную проверку по факту произошедшего, устанавливается личность владельца жилья, где обнаружили тело, а также подробности инцидента.