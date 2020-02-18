Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

18.02.2020, 12:19, Новости дня

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.

Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора произвел находящийся на борту станции астронавт НАСА Эндрю Морган, контроль за телеметрией осуществляла его коллега Джессика Меир, передает ТАСС.

Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

В частности, экипаж станции получил аппаратуру для проведения биологических экспериментов в условиях микрогравитации Mobile SpaceLab, новый электронный микроскоп для изучения микро- и наноструктур, аппаратуру для оценки состояния костной ткани у астронавтов OsteoOmics, прибор для оценки эффективности борьбы с болезнетворными бактериями в условиях микрогравитации Phage Evolution и оборудование для изучения процесса горения различных материалов Saffire-4.

Нынешний полет Cygnus – второй в рамках нового контракта НАСА с компанией – производителем этих кораблей Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей.

Напомним, в субботу состоялся запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus компании Northrop Grumman. До этого запуск дважды откладывался. Сначала старт отменили в связи с «нештатными показаниями наземного оборудования», затем – из-за погодных условий.