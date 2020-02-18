Регионы начали внедрять технологии постройки Крымского моста

18.02.2020, 12:19, Новости дня

Технологии, успешно реализованные при строительстве моста через Керченский пролив, начали применять на других объектах транспортной инфраструктуры в регионах России, информирует инфоцентр «Крымский мост».

«На новых стройках применяются технологии, которые были разработаны для Крымского моста и успешно реализованы в Керченском проливе», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Там добавили, что мостоотряды принимают участие в строительстве объектов транспортной инфраструктуры от Москвы до Приморского края. Инженеры и рабочие возводят мосты, участки автомагистралей, гидротехнические сооружения.

«Радует, что команда востребована и трудится на новых объектах. В мостоотрядах много молодых строителей. Они работали на Крымском мосту вместе с бамовцами и переняли уникальный опыт. Это помогает им сейчас самостоятельно решать непростые технологические задачи в разных регионах страны», – передает инфоцентр слова гендиректора компании «СГМ-Мост» Александра Островского.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин рассказал, что испытывал восторг во время поездки по Крымскому мосту. По его словам, мост построен по самым современным технологиям и может простоять века.