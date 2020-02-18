Тарасов нашел работу после рождения ребенка

18.02.2020, 12:18, Разное

Казанский «Рубин» подписал контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым. В пресс-службе клуба сообщили, что договор действует до конца этого года. 

Ранее спортсмен выступал за команду «Локомотив». Летом 2019 года у Тарасова истек контракт с московским клубом, и с тех пор он был без команды, сообщает RT.

Напомним, в начале февраля футболист стал отцом в третий раз. Модель Анастасия Костенко подарила спортсмену дочь. Родители пока скрывают имя наследницы.



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