Тарасов нашел работу после рождения ребенка

18.02.2020, 12:18, Разное

Казанский «Рубин» подписал контракт с футболистом Дмитрием Тарасовым. В пресс-службе клуба сообщили, что договор действует до конца этого года.

Ранее спортсмен выступал за команду «Локомотив». Летом 2019 года у Тарасова истек контракт с московским клубом, и с тех пор он был без команды, сообщает RT.

Напомним, в начале февраля футболист стал отцом в третий раз. Модель Анастасия Костенко подарила спортсмену дочь. Родители пока скрывают имя наследницы.