Приветствие «Слава Україні!» в ВСУ не отменят – Минобороны

18.02.2020, 12:18, Новости дня

Прекращение действия закона «О строевом уставе Вооруженных сил Украины» не отменяет воинское приветствие «Слава Україні!» и ответ на него «Героям слава!». Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве обратили внимание на «неверное толкование» принятого Верховной Радой законопроекта №2466 о признании утратившим силу закона о строевом уставе ВСУ. Документ направлен на подпись президенту.

«Целью принятия данного закона является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями ст. 92 Конституции Украины, предусматривающей исчерпывающий перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины», – заявили в Минобороны.

Воинское приветствие теперь будет закреплено в ведомственном документе.

«В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: «Слава Україні!» и ответа на него: «Героям слава!» – сказано в сообщении пресс-службы.

Приказ также будет регулировать строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к строевому обучению.

24 августа на параде по случаю Дня Независимости в Киеве впервые использовали воинское приветствие «Слава Україні!». Так военнослужащих приветствовал тогдашний министр обороны Степан Полторак. Военные отвечали: «Героям слава!»

Верховная Рада Украины 4 октября 2018 года приняла законопроект №9036 о внесении изменений в уставы ВСУ, который устанавливал лозунги «Слава Україні!» / «Героям слава!» официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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