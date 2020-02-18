Все еще вместе: Джаред Лето на ланче со своей русской возлюбленной Валери Кауфман

18.02.2020, 12:18, Разное

Джареду Лето удается не только в 48 выглядеть на двадцать лет моложе, но и так мастерски охранять свою личную жизнь от внимания общественности, как другие могут только мечтать. Более пяти лет он встречается с русской моделью Валери Кауфман, но за все это время их видели вместе… по пальцам можно пересчитать сколько раз. Последнее появление в объективах папарацци датируется 2017 годом, при этом мелькать в светской хронике по отдельности влюбленные не перестают. Вчера пару запечатлели на улицах Лос-Анджелеса, когда они не спеша вместе с матерью Джареда Констанс Лето прогуливались после обеда в заведении Joan’s On Third.

Джаред Лето и Валери Кауфман Напомним, еще в 2015 году появились слухи о том, что солист группы 30 Seconds To Mars и актер Джаред Лето встречается с российской топ-моделью Валери Кауфман. Официально пара свои отношения так и не подтвердила, но время от времени попадает в объективы папарацци — то на велопрогулке, то на шопинге. Правда, эти снимки сложно назвать глянцевыми, а о совместной фотосессии Джареда и Валери журналистам остается только мечтать.

Валери Кауфман родилась в Москве в 1995 году. Джаред Лето старше девушки на 23 года. С самого детства, по словам Кауфман, она знала, что станет известной моделью или актрисой. Уверенность в собственных силах и страсть к делу она развила в себе благодаря танцам. Валери сама отправила свои фотографии в несколько модельных агентств Нью-Йорка. С ней связались представители Tom Ford, пригласили в «Большое яблоко», подписали контракт, и ее карьера пошла в гору. Сейчас на счету у Валери — сотрудничество со многими крупными брендами: рекламные кампании, лукбуки Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Tom Ford, Massimo Dutti, Alberta Ferretti и многие другие; показы Dolce & Gabbana, Chanel, Elie Saab, Christian Dior, Giambattista Valli, Armani, Valentino; съемки в Vogue, Allure, Numero, Interview. Валери является любимицей известного фотографа Патрика Демаршелье. Он даже дал ей прозвище — новая Твигги Тростинка.