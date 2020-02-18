Экс-супруга бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак: «Я была не единственной женой»

18.02.2020, 12:18, Разное

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» и бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина дала первое русскоязычное интервью для отечественного телевидения. В англоязычных СМИ она уже появлялась ранее — здесь можно посмотреть интервью Оксаны для британского Daily Mail, а тут рассказана их история любви от первого лица. Сейчас же Оксана согласилась рассказать свою историю любви и жизни после «восточной сказки» ведущей авторской телепередачи Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале. Выпуск вышел накануне вечером, а вторая часть появится в эфире сегодня.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)16 Фев 2020 в 11:46 PST

В часовом интервью Оксана рассказала о знакомстве с монархом, их романе, свадьбе в Барвихе, периоде беременности и жизни после рождения сына. По ее словам, весь период их отношений и даже после расставания ей регулярно поступают угрозы, причем сейчас большинство из них — не от бывшего супруга:

Они идут не совсем от моего бывшего мужа, а из других источников. Мне кажется, это дворцовые игры. У них уже случались ситуации в семье, когда велась борьба за трон.

Это подтвердил и адвокат девушки Александр Ионов, который также был в студии.

Кампания была спланирована — это факт. Оксане поступали угрозы — это факт.

Воеводина опровергла информацию о том, что Мухаммад V не готовился к свадьбе, и сказала, что они вместе прописывали сценарий торжества, придумывали декор в синих тонах и их костюмы, репетировали первый танец жениха и невесты. Кстати, о свадебном платье, которое в единственном экземпляре для нее сшил Валентин Юдашкин: его Оксана принесла в студию и объявила, что собирается продать творение за 2-3 миллиона рублей и отдать вырученные средства на благотворительность.

Также Оксана ответила на вопрос, который мучил многих людей все это время — почему же Мухаммад V отрекся от престола? Оказалось, дело было не в ней, а в политике:

У них уже случались ситуации в семье, когда велась борьба за трон, когда заболел мой свекр. В сентябре, к сожалению, он скончался. И началась борьба между братьями — родственники хотели сделать султаном младшего сына. Фарис, мой бывший супруг, обратился в суд, и он вынес решение, что тот — полноправный наследник престола. Но его отрекли от престола. Против моего бывшего супруга велась активная антипиар-кампания… Такая же ситуация происходит и сейчас: есть три брата и ни у кого нет сыновей. Дети есть только у сестры, но у нее две дочери. Действующая королева Келантана — моя бывшая свекровь, и у нее сейчас две внучки и один внук, мой сын.

По словам Оксаны, скандалы начались еще с самой свадьбы. Несмотря на все просьбы не вести фото- и видеосъемку, около 150 гостей транслировали происходящее в интернет, а наутро Оксана и Мухаммад проснулись самой популярной парой в мире. Из-за этого в Малайзии поднялась буря негодования. После началась травля в адрес Оксаны — сама она назвала все статьи об алиментах и приобретении квартир в Лондоне и Москве ложью. Также неправдой оказалась информация, что она продала обручальное кольцо, чтобы закрыть все свои долги. В студии она появилась с тем самым кольцом с огромным бриллиантом.

Вскрылась на передаче и совершенно неожиданная информация — Оксана была не единственной возлюбленной малайзийского короля:

Она не знала обо мне и очень расстроилась, но не предпринимала никаких действий. У них были не решены кое-какие вопросы, связанные с недвижимостью. Якобы поэтому он ничего мне не говорил. Он собирался продать некоторую недвижимость, затем окончательно разорвать с ней отношения. Причем мы полтора года жили вместе. У нас большая разница в возрасте — 23 года. Я была уверена, что взрослому человеку, у которого нет детей, не захочется находить себе кого-то другого, так как он уже отгулял.

Оксана не могла понять, как такое возможно — не сообщить ей как жене о другой возлюбленной. Ведь мусульманские традиции хотя и позволяют мужчинам иметь до четырех законных жен, все же гласят, что для этого нужно согласие первой — и главной — жены:

Первая жена считается самой главной. И он сказал мне, что первая жена — это я. И брачный сертификат, который мне выдали перед свадьбой, говорил о том, что я первая и единственная жена.

21 мая 2019 года супруги стали родителями — на свет появился их сын Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, или просто Леон. Однако еще с периода беременности отношения пары начали рушиться — Мухаммад просто пропал, а после родов отрекся и от сына, и от жены:

Он уехал в декабре, но так и не вернулся.