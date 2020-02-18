Около 80 % россиян хотят видеть Запад партнёром и другом России

18.02.2020, 12:14, Новости дня

Почти 80 процентов россиян уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Как соперника Запад рассматривают 16 процентов опрошенных, ещё 3 процента видят в нём врага, отмечается в исследовании социологов.

При этом к странам Евросоюза россияне относятся лучше, чем к США. О хорошем или очень хорошем отношении к ЕС рассказали 49 процентов респондентов, к США – 42 процента. Негативное отношение к ЕС сложилось у 37 процентов опрошенных, к США у 46 процентов россиян.

Большинство россиян (52 процента ) считают, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. В то же время более трети опрошенных полагают, что это Россия представляет опасность для Запада.

Ранее в сентябре социологи отметили, что число россиян хорошо относящихся к США и Европейскому союзу резко выросло по сравнению с маем 2019 года – на 11 и 12 процентов – соответственно.

  • Радио «Свобода»

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