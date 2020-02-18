Президенту предложили дать право распускать ГД, если она не утвердит более трети кабмина

18.02.2020, 12:12, Новости дня

Возможность внесения в Конституцию поправки, согласно которой президент получит право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети состава кабинета министров, анонсировал сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил, что «появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что это «новая норма».

«Мы обсуждали на подгруппе и пришли к мнению, что такая норма вполне возможна», – сказал он.

Ранее было предложено сделать президента гарантом мира и согласия в стране.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Новое в госуслугах: штрафы за нарушения ПДД можно будет оспорить онлайн

13.01 / Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

06.12 / Гаджеты: В 2020 году TSMC начнет промышленное производство процессоров по 5-нм техпроцессу

23.01 / Умер актер Кихоу

19.12 / Россельхознадзор допустил запрет на ввоз в Россию рыбы и морепродуктов из Китая

21.01 / Заключенный сбежал из колонии под Красноярском с помощью муляжа

23.01 / Принц Чарльз познакомился в Давосе с Гретой Тунберг

08.02 / «Я устал»: военный, устроивший бойню в Таиланде, записал видео в Facebook

09.12 / Сборная России не сможет выступать под своим флагом на ЧМ-2022

22.01 / Российско-польский спор о прошлом на фоне 75-летия освобождения Освенцима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика