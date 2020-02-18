Президенту предложили дать право распускать ГД, если она не утвердит более трети кабмина

18.02.2020, 12:12, Новости дня

Возможность внесения в Конституцию поправки, согласно которой президент получит право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети состава кабинета министров, анонсировал сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил, что «появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что это «новая норма».

«Мы обсуждали на подгруппе и пришли к мнению, что такая норма вполне возможна», – сказал он.

Ранее было предложено сделать президента гарантом мира и согласия в стране.