Девушка родила ребенка и выкинула в окно на Ставрополье

18.02.2020, 12:12, Новости дня

В Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила младенца в окно, информирует СУ СК по региону.

«По данным следствия, днем 15 февраля женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске живую девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь», – говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Врачи смогли предотвратить гибель ребенка, младенец будет находится в медучреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

«Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в СУ СК.

В феврале у станции метро в центре Москвы нашли брошенного младенца, мальчик лежал в сугробе.



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