Кондратюк: Российские гастролеры – такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди

18.02.2020, 12:06, Новости дня

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил в интервью изданию «Обозреватель», что российские деятели шоу-бизнеса, которые молчат по поводу агрессии президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, тем самым поддерживают войну.

«С тех пор, как российские артисты поддержали агрессию Путина, они перестали существовать для меня как homo sapiens. У них нет мозгов. Я не радикал, я не драчун, воспринимаю мир в целом положительно и в цвете. И я толерантен к подавляющему большинству людей и их поступкам. Но когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу, ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек. Я могу это сказать всем российским гастролерам в глаза», – сказал он.

По словам Кондратюка, его смущает нежелание СБУ запретить приезжать в Украину всем подряд российским артистам и гастролерам – «от никому не известных рэперов до народных артистов, в том числе и Украины, вроде Киркорова, Серова (Александра Серова. – «ГОРДОН») и других, кто своим молчанием поддержал агрессию Путина».

Кондратюк подчеркнул, что является противником близких отношений с РФ, в том числе экономических и культурных до возвращения Крыма и закрытия восточной границы украинскими пограничниками.

«Ни о какой культуре не может быть и речи, если ее несет агрессор. Потому что агрессор несет насилие, убийства, смуту, он забирает территории. Какая может быть культура от Меладзе (Валерий Меладзе. – «ГОРДОН») или Серова, которые не сказали ни одного слова публично и не осудили безумную братоубийственную агрессию России?» – отметил он.

Продюсер подчеркнул, что слова деятелей шоу-бизнеса о том, что они вне политики и за мир во всем мире, – это поддержка войны.

«Они за войну, о мире врут. Я не видел ни одного пикетчика из тех артистов, которые рвутся в Украину, чтобы они стояли и призывали Путина забрать свои войска с Донбасса и из Крыма. Я видел Шендеровича (Виктор Шендерович. – «ГОРДОН»), который стоял в одиночном пикете, я слышал извинения Лии Ахеджаковой перед Украиной и украинцами за позорную антиукраинскую политику Кремля, читал сообщения Андрея Макаревича о том, что ему стыдно жить в России, которая развязала войну с Украиной. Я не видел ни одного поста от Киркорова (Филипп Киркоров. – «ГОРДОН»), который носит кольцо с головой фюрера. Не верьте им, российские артисты больны «крымнашем», и поэтому они за войну, они де-факто – глашатаи войны, и именно из-за них эта война не закончилась быстро, потому что они ее поддержали своим молчанием, сидели и потирали руки», – заявил Кондратюк.

По его мнению, российские артисты так же виновны в войне против Украины, как и президент РФ.

«У Александра Галича есть такая прекрасная фраза «промолчи, попадешь в палачи», которая прекрасно на русском языке описывает вину российских гастролеров. Они такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди», – добавил продюсер.

Игорь Кондратююк родился 14 марта 1962 года в селе Пригорье Высокопольского района Херсонской области. Он вел программу «Караоке на майдане» («Интер», «1+1», СТБ), «Шанс» («Интер»), являлся судьей шоу «Україна має талант» (СТБ) и «Х-фактор» (СТБ).