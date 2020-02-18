Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

18.02.2020, 12:06, Новости дня

Китайская эпидемия продолжает оказывать прямое влияние на автомобильную индустрию. Вслед за приостановкой деятельности целого ряда заводов принято решение и о переносе одной из крупнейших мировых выставок. Новые даты проведения международного автосалона в Пекине пока не определены.

Ходившие некоторое время назад слухи претворились в реальность: о переносе выставки объявили организаторы Пекинского автосалона. Выставка должна была пройти в период с 21 по 30 апреля, и когда она состоится теперь, неизвестно.

Официально перенос объясняется заботой о безопасности экспонентов. Организаторы международного шоу упоминают необходимость профилактики коронавируса (сейчас одним из лучших средств считаются изоляция и карантин) и защиты здоровья как участников, так и посетителей. Однако по данным издания Automotive News, дело еще и в тех чисто организационных проблемах, которые влечет за собой повсеместное применение карантинов в Китае.

К примеру, у потенциальных участников шоу могут возникнуть серьезные трудности с доставкой оборудования и экспонатов на территорию выставочного центра. А ввоз целого ряда грузов из-за рубежа сейчас напрямую запрещен китайскими властями.

Пекинский автосалон наряду с Шанхайским (обе выставки проходят поочередно раз в два года) считается одним из ключевых мероприятий индустрии на крупнейшем автомобильном рынке мира. В Пекине стараются демонстрировать свои новинки, предназначенные для Китая, основные мировые производители. Между тем, на данный момент число заболевших коронавирусом в Поднебесной превысило 70 тысяч человек.

Отметим, что недавно менеджмент Формулы-1 официально объявил об отмене Гран При Китая.

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АвтоВести