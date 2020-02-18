Четверо погибших, 43 пострадавших: масштабная авария в Корее попала на видео

18.02.2020, 12:06, Новости дня

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, запечатлевшей массовое ДТП, произошедшее в минувший понедельник, 17 февраля, на скоростной автомагистрали в Южной Корее.

Все началось с того, что трейлер, перевозивший бронетехнику, остановился в тоннеле из-за гололеда. Буквально через несколько секунд около него произошла авария и начала скапливаться пробка.

Постепенно к месту столкновения подъезжали все новые и новые автомобили, врезавшиеся в стоявшие транспортные средства. Некоторые водители сумели сориентироваться в ситуации и продолжили движение после ДТП, успев покинуть опасное место, однако таких оказалось меньшинство.

Ситуация резко ухудшилась после того, как в скопление машин влетело несколько фур, в том числе – цистерна, перевозившая около 18 тонн азотной кислоты, ядовитые пары которой заполнили пространство подземного участка трассы.

После этого в тоннеле возник мощный пожар – прибывшим пожарным не сразу удалось справиться с огнем.

Как сообщают местные СМИ, участниками столкновения стали три десятка автомобилей, погибли четыре человека, еще 43 – получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время стражи порядка не сумели идентифицировать всех жертв инцидента, так как тела сильно пострадали в результате воздействия огня. Полицейские обратились к специалистам Национального института научных исследований с просьбой провести генетическую экспертизу.

Кроме того, правоохранительные органы обратили пристальное внимание на работу дорожных служб, ответственных за обслуживание участка магистрали, на котором произошла авария. В частности, следствие интересуют мероприятия по противогололедной обработке, которые проводились в тот день.