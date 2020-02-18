Россиянам с «серой» зарплатой начнут отказывать в кредитах

18.02.2020, 12:06, Новости дня

ЦБ РФ разрешит кредитным организациям использовать данные Федеральной налоговой службы для оценки платежеспособности клиентов. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму 17 февраля.

Это может привести к тому, что заемщикам, получающим зарплату в "конвертах", не будут выдавать кредиты. Или кредиты для них станут очень дорогими – в этом случае банки будут повышать ставку из-за риска.

"Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты", — заявил в интервью "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Использование банками данных ФНС давно обсуждалось. По словам Аксакова, "правительство и Банк РФ договорились о том, что такую информацию нужно получать в том числе через регуляторные требования ЦБ к кредитным организациям".

Законопроект может быть принят Госдумой до начала лета. Эта мера поможет точно управлять рисками россиян-заемщиков. С ноября прошлого года российские банки при оформлении кредита рассчитывают для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Если ПДН выше нормативного, то кредит не выдают. Такой расчет легче делать, зная доходы заемщика, подтвержденные ФНС.

Банк РФ постепенно увеличивает риск-веса по необеспеченному кредитованию последние нескольких лет, чтобы ограничить чрезмерное кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и избежать перегрева банковской системы.



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