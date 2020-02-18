На основе «Яндекс.Такси» сделают суперприложение

18.02.2020, 12:06, Новости дня

К IPO принадлежащей «Яндексу» компании «Яндекс.Такси» в приложение-клиент сервиса встроят дополнительные возможности, превратив его в «суперапп». Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на Telegram-канал «Нецифровая экономика».

В приложении можно будет заказать не только такси, но и еду, купить билеты или товары. В «Яндексе» vc.ru сообщили, что слухи не комментируют. В конце 2019-го о том, что поисковик разрабатывает суперприложение, писал со ссылкой на источники РБК. Издание утверждало, что такие же планы есть у «Сбербанка» и ВТБ.

«Суперапп» становится предпочтительной моделью «упаковки» своих и партнёрских сервисов для многих ИТ-компаний. Mail.Ru Group основывает свои разработки в этой области на приложении соцсети «ВКонтакте», а «Тинькофф» — в разделе «Сервисы» основного банковского приложения.

Операционный директор «Яндекса» Грег Абовски год назад говорил о планах поисковика провести IPO «Яндекс.Такси» в 2019-м или 2020-м. Позднее в компании, объединившей собственный транспортный сервис «Яндекса» и российские активы Uber, появился пост финансового директора. Его занял Евгений Сидоров, ранее руководивший IPO «Ленты» и Luxsoft.

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