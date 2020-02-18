Китай уличил США в попытках давления запретом на поставки авиадвигателей

18.02.2020, 12:05, Новости дня

Рассмотрение правительством США возможности запрета на поставки в Китай авиадвигателей является очередной попыткой оказания давления на Пекин и китайские предприятия, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Это станет еще одним примером того, как США используют политические средства для подрыва китайско-американских торговых отношений и оказания давления на Китай», – передает ТАСС комментарий дипломата во время онлайн-брифинга к соответствующей публикации The Wall Street Journal.

«Официальные лица в американском правительстве ничего не понимают в научно-технической сфере, игнорируют рыночные принципы и панически бояться развития Китая», – добавил он.

LEAP-1C производства CFM International – совместного предприятия французской компании Safran и американской General – используются в разрабатываемом новом лайнере C919 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC).

Ранее сообщалось, что власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran.