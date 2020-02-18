Мать Гогена Солнцева не хочет, чтобы его жена-пенсионерка рожала ребенка

18.02.2020, 12:04, Разное

Российский шоумен и телезвезда Гоген Солнцев хочет, чтобы его пожилая супруга Екатерина Терешкович родила ему ребенка. Скандальную знаменитость не смущают возраст и физическое состояние жены, а также проблемы с алкоголем. Мама шоумена Людмила Кравцова считает, что Екатерина Терешкович физические не сможет выносить ребенка.
По словам Гогена Солнцева, существует множество способов, позволяющих решить проблему возраста, если возникла идея завести ребенка. Так, он намеревается обратиться за услугами к медикам, пересаживающим матку, хотя данные операции являются нелегальными. Пара уже нашла донора и все, что требуется теперь — это договориться со специалистом, готовым сделать операцию.

Родственники Гогена Солнцева не обрадовались такой идее. Мама шоумена Людмила Кравцова считает, что Екатерина Терешкович физические не сможет выносить ребенка. Она отметила, что «бабке незачем беременеть». Кроме того, на возраст Екатерины Терешкович накладываются проблемы с алкоголизмом, что тоже негативно влияет на беременность и здоровье ребенка.



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