18.02.2020, 12:04, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алёна Водонаева обвинила Андрея Григорьева-Апполонова в пиаре из-за шумихи вокруг «внебрачного сына». Модель уверена, что проблему можно было разрешить спокойно и не обсуждать в ток-шоу.

Некоторое время назад бывший менеджер группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина публично призналась, что отцом её сына Германа является Андрей Григорьев-Апполонов. Сам музыкант категорически опровергает отцовство и даже согласился на проведение ДНК-теста, доказавшего в итоге его правоту.

Алёна Водонаева решила высказаться об истории с «внебрачным ребёнком», считая, что таким образом Сазыкина пыталась пропиариться, но в то же время и Григорьев-Апполонов получил свою «порцию выгоды». Блогер говорит, что музыкант мог «замять» ситуацию с «сумасбродной фанаткой», однако предпочёл обсуждать всё публично и принимал участие в ток-шоу, что может указывать на желание «лишний раз появиться на экране» ради пиара.



Водонаева сравнила историю Андрея Григорьева-Апполонова с появлением «внебрачной дочери» резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова. Последний вообще никак не отреагировал на слухи, а потому обсуждение сразу же затихло, но «рыжий Иванушка» предпочёл другую линию поведения, чем спровоцировал шумиху вокруг себя, Сазыкиной и её сына.