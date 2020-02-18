Ученые написали открытое письмо в поддержку обвиняемого по «московскому делу» Андрея Баршая

18.02.2020, 12:00, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийПредставители научного сообщества выступили в поддержку фигуранта «московского дела» Андрея Баршая. Открытое письмо с требованием освободить студента МАИ опубликовано утром 18 февраля.

«Мы требуем освободить будущего физика Андрея Баршая, освободить всех несправедливо осужденных по сфабрикованному «московскому делу» и дать правовую оценку действиям тех, из-за кого невиновные люди были лишены свободы», – говорится в обращении.

На момент публикации открытого письмо под обращением подписались 150 человек, включая 30 академиков и членов-корреспондентов. «Андрей Баршай мечтал и, мы надеемся, до сих пор мечтает, связать свою судьбу с наукой. Мы, ученые, считаем, что такие молодые люди необходимы стране, их нужно учить и беречь, а не запугивать и сажать», – заявили ученые.

Дело против Андрея Баршая 17 февраля начал рассматривать по существу Мещанский суд Москвы. Обвиняемый по «московскому делу» Баршай находится в СИЗО.

По версии следствия, 27 июля 2019 года он толкнул в спину росгвардейца Александра Козлова, что было квалифицировано как насилие в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).



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