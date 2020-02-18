«Мы не хотим жить в страхе за себя и близких». Российские аниматоры написали письмо в поддержку фигурантов «Сети»

18.02.2020, 12:00, Новости дня

Российские аниматоры написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети».

Художники, сценаристы, режиссеры и мультипликаторы потребовали пересмотреть приговоры, поскольку «в ходе процесса были допущены вопиющие нарушения прав обвиняемых».

«Каждый человек имеет право на беспристрастное расследование и справедливый приговор. Поэтому невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд.

И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали.

Мы требуем справедливого расследования!» – говорится в письме.

Накануне несколько книжных магазинов закрылись на день в знак протеста против приговора по делу «Сети». «Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают?» – заявили владельцы магазинов.

Ранее в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» выступили российские журналисты, правозащитники, политики, ученые, кинематографисты, студенты, писатели, учителя и психологи.

10 февраля суд вынес первые приговоры по делу «Сети». Шестеро фигурантов дела получили тюремные сроки от шести до 18 лет. Суд признал их виновными в создании «террористической организации» с целью свержения государственного строя.

Большинство подсудимых по делу говорили, что оно строится на показаниях, полученных сотрудниками ФСБ под пытками.