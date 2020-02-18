Грандиозное шоу с участием ансамбля «Эльбрус» и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

18.02.2020, 11:59, Новости дня

Ансамбль танца "Эльбрус" и Астраханский ансамбль песни и танца представят музыкально-хореографическое шоу на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки 21 февраля.

Грандиозное музыкально-хореографическое шоу объединит артистов ансамбля танца "Эльбрус" Карачаево-Черкесской Республики и Астраханского государственного ансамбля песни и танца. У каждого из ансамблей – яркая творческая биография. Ансамбль "Эльбрус" появился в 1988 году. Благодаря непревзойденному мастерству танцовщиков он приобрел широкую известность не только в России, но и за рубежом, став лауреатом фольклорных конкурсов и фестивалей в Испании и Турции.

Астраханский государственный ансамбль песни и танца, созданный в 2008 году, состоит из трех творческих групп: хоровой, хореографической и инструментальной. В репертуаре коллектива – песни и танцы разных народов мира.

"Астраханская область и Карачаево-Черкесия – многонациональные регионы с богатой культурой и традициями, и это нас объединяет. Я рад тому, что мы встретились и еще больше подружились", – отмечает руководитель ансамбля "Эльбрус" Исмаил Байрамкулов.

Визитные карточки коллективов – лезгинка, ногайский танец и казачьи пляски – станут основой этого удивительного по своему масштабу праздника дружбы народов в Доме музыки.

Грандиозное шоу с участием двух ансамблей — 21 февраля в 19:00 в ММДМ.