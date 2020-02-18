Из Сочи отправили партию медицинских масок в Китай

18.02.2020, 11:59, Новости дня

Партию медицинских масок отправили из Сочи в Китай. Как сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу городской администрации, местное  отделение Красного креста направило гуманитарный груз в адрес одного из своих филиалов в китайском городе Чэнду. Кроме того, сотрудники организации подготовили список российских поставщиков медицинских товаров, с которыми могут начать сотрудничество партнеры из КНР.

Напомним, в связи с распространением на территории Китая коронавируса в стране наблюдается дефицит медицинских масок. Из-за чего жителям для защиты от инфекции часто приходится использовать подручные средства.

Также следует отметить, что Чэнду  и Сочи — официальные города-партнеры, их сотрудничество включает несколько важных направлений, среди которых — здравоохранение, образовательные программы, научная деятельность, культура и туризм.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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