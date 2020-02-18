ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

18.02.2020, 11:58, Новости дня

Во вторник утром вооруженные силы Украины пытались дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС.

Как сообщает Народная милиция ЛНР, рано утром диверсионная группа украинских военных в составе 10 человек выдвинулась по направлению населенного пункта Голубовское.

"Приблизившись к нашим позициям, группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибли и трое получили ранения".

В пресс-службе Народной милиции отметили, что после этого для эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ была отдана команда о нанесении массированного артиллерийского удара по населенным пунктам ЛНР.

Украинские военные обстреляли населенные пункты Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. В результате обстрела разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Мирным жителям пришлось укрываться в подвалах домов.

По данным пресс-службы, в общей сложности было выпущено более 50 снарядов и мин. Во время обстрелов отмечено активное применение беспилотной авиации. Подразделениями ПВО ЛНР сбит один БПЛА.

В ЛНР призвали наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Украиной режима прекращения огня, а также оказать влияние на Киев с целью прекращения провокаций.



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