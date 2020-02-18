Отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери утюгом в Самарской области

18.02.2020, 11:58, Новости дня

В Самарской области отца четырехмесячной девочки задержали по подозрению в убийстве дочери, информирует Следственный комитет.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб из-за травмы головы, сообщается на сайте ведомства.

34-летний отец девочки рассказал, что он укачивал ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался, Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал», – отмечает СК.

Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. Отец положил тело в пакет и вынес на улицу.

Следователи попросили суд арестовать подозреваемого, в ходе расследования также будет дана оценка действиям матери ребенка, должностным лицам профильных служб, которые должны были контролировать семью.

«В настоящее время установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками», – говорится в сообщении.

Напомним, в городе Октябрьск Самарской области нашли тело четырехмесячной девочки в пакете. Следователи задержали обоих родителей.



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