Скандалы: Особо-экономическая коррупция

18.02.2020, 11:58, Разное

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова задержали при получении взятки в кафе у офиса

Как рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Его задержали с поличным при получении взятки в одном из кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины». Предполагается, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), рассказал собеседник. В пресс-службе «Титановой долины» сказали, что ничего не знают о задержании господина Кызласова, в течение дня он был на рабочих совещаниях. В ФСБ оперативно уточнить информацию не смогли.

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 2010 года и находится под управлением УК «Титановая долина», которая на 100% принадлежит правительству Свердловской области. Артемий Кызласов был назначен на должность гендиректора управляющей компании сразу после ее формирования.

Объем вложений в «Титановую долину» из бюджетов разных уровней превысил 3,7 млрд руб., в том числе 1 млрд руб.— из федерального бюджета, 2,4 млрд руб.— из регионального и 339,5 млн руб.— внебюджетные источники. УК «Титановая долина» развивает две площадки в Верхней Салде (298,1 га) и площадка Уктус (95,9 га), расположенная в границах Екатеринбурга.

К концу 2019 года топ-менеджмент «Титановой долины» должен был обеспечить работу 19 резидентов и привлечение еще трех. Всего в 2019 году экспертный совет ОЭЗ в правительстве Свердловской области одобрил семь проектов инвесторов с суммарным объемом инвестиций свыше 20 млрд руб. В декабре 2019 года Министерством экономического развития РФ свидетельства резидентов «Титановой долины» выданы шести компаниям.

Татьяна Дрогаева, Мария Кутепова

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 20.11.19, ««Титановая долина» избавляется от резидента»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области через арбитражный суд требует лишить ООО «Ас Пром» (Кировская область) статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». В пресс-службе ОЭЗ пояснили, что соглашение расторгают из-за отсутствия деятельности предприятия на территории зоны. Эксперт связывает поведение резидентов с отсутствием рынков сбыта продукции.

Иск министерства инвестиций зарегистрирован в картотеке Свердловского арбитражного суда. Помимо расторжения соглашения с резидентом, мининвест требует взыскать 5 млн руб. штрафа. На базе ОЭЗ предприятие планировало открыть производство стеновых блоков за 200 млн руб., однако в итоге так и не приступило к работам. Суд указал на ошибки в исковом заявлении и дал время до 11 декабря на их исправление.

ООО «Ас Пром» зарегистрировано в Кирове в ноябре 2014 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Руководителем и бенефициаром предприятия является Михаил Дементьев. С июля 2019 года компания находится в стадии ликвидации.

«С резидентами, которые в течение нескольких лет не ведут никакой деятельности на площадке, мы ведем переговоры, но когда есть понимание, что деятельности так и не будет, соглашение подлежит расторжению»,— рассказали в пресс-службе «Титановой долины». В региональном министерстве инвестиций и развития на момент подготовки публикации на запрос не ответили.

Напомним, летом статус резидента ОЭЗ потеряло ООО «Уральский оптический завод». Осенью о выходе из проекта заявила компания «СТОД Урал», которая планировала инвестировать в площадку Верхней Салды 10 млрд руб. Письмо о выходе компания направила «Титановой долине» в сентябре, одним из оснований стало затягивание сроков по строительству железной дороги. Всего с момента запуска ОЭЗ покинули шесть компаний.

Депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев связывает уход резидентов с удаленным расположением ОЭЗ и ее неразвитой транспортной инфраструктурой. «Сейчас обещают построить железнодорожную ветку, но когда это будет на самом деле? Вопрос удаленности делает “Титановую долину” не такой конкурентной территорией»,— полагает он. Помимо этого, уход резидентов связан с недоработками властей в привлечении инвесторов, отметил господин Ивачев. «Чаще всего для того, чтобы бизнес проявил интерес, нужно организовать хорошую рекламу своих условий. Нужно провести минимальную работу — фиксировать любой интерес к ОЭЗ и доводить предприятия до конца, до открытия производства»,— сообщил он, отметив, что компании покидают «не только территорию ОЭЗ, но и вообще Свердловскую область». Так, по его словам, в Орловской области недавно был открыт завод компании «Сыробогатов», который изначально планировалось построить в Свердловской области.

Директор Ассоциации технопарков Свердловской области Аркадий Мильков полагает, что резиденты покидают ОЭЗ из-за отсутствия кооперационных связей между предприятиями и заказов на продукцию. «Мало предоставить площади и льготы для предприятий, важно, чтобы бизнес был востребованным. Наше правительство не решает ключевую проблему резидентов — их встраивание в цепочку потребностей рынка. То есть предпринимателям не ставят задачи, приоритеты, заказы на определенную продукцию, более того, бизнесу не помогают даже в выстраивании кооперационных связей с крупными игроками рынка»,— считает Аркадий Мильков.

Татьяна Дрогаева, Дарья Соколова