В Госдуме захотели прописать запрет на аборты в Конституции

18.02.2020, 11:51, Новости дня

Прием предложений к основному закону страны закончится 2 марта.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции запрет абортов. Он уже направил письмо с этой идеей в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

Милонов хочет закрепить в преамбуле основного закона страны «право ребенка на специальную охрану и заботу». Речь идет о «надлежащей правовой защите как до, так и после рождения» малыша.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт», — подчеркнул парламентарий. Милонов добавил, что считает нравственным долгом «закрепить данный факт в главном законе нашей страны».

В своей версии преамбулы Виталий Милонов указал и на необходимость закрепить веру в Бога и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и СССР — победителя в Великой Отечественной войне».

Прием предложений к закону о Конституции закончится 2 марта. После этого депутаты будут изучать поступившие идеи вместе с юристами и экспертами. Ранее Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции.