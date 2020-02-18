Сенатор объяснил разницу между ЦРУ и разведкой Нидерландов в деле МН-17

18.02.2020, 11:51, Новости дня

«Нидерландская разведка, в отличие от ЦРУ, не собирает разведданные по фотожабам из социальный сетей. Их, наверное, сейчас поставят на место за такую большую вольность как объективный анализ», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя данные разведки Нидерландов, согласно которым крушение малайзийского Boeing на востоке Украины произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук».

«Тем не менее, нидерландские спецслужбы крайне заинтересованы в объективном расследовании этого дела», – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Самый главный вопрос – почему идет задержка с началом судебного процесса по поводу катастрофы малазийского Boeing. Ответ простой – потому что РФ к нему готова, а ее западные обвинители – нет. Была лишь демонстрация фейков, явно смоделированных или взятых из социальных сетей, непрофессиональные фотожабы и так далее. Все это, конечно сыграло свою определенную роль – было раскачано общественное мнение, обвинили Россию, ввели санкции», – напомнил сенатор.

«А теперь придется отвечать. Будет суд и представлены доказательства, будут работать юристы и журналисты. Поэтому РФ не о чем беспокоиться – среди множества журналистов со всего мира будут те, кто понимает, что открыть правду – это шанс для них. Шанс прославиться, сделать сенсацию, проявить себя как объективный репортер. И обычное давление со стороны США на мировые СМИ с посылом, мол, есть только два мнения – наше и неправильное, уже не сработает», – поделился собеседник.

«Так что все попытки обвинений в адрес РФ при помощи примитивных сфабрикованных доказательств теряют силу. Они, кстати, не прошли и в Сирии с историей о «белых касках» и мнимой химической атакой. Для обвинений нужна серьезная доказательная база, а ее у оппонентов РФ нет. В том числе, и в деле крушения малазийского Boeing на востоке Украины», – резюмировал Клинцевич.

Ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором говорится, что крушение малайзийского самолета Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук».

В октябре прошлого года нидерландские депутаты впервые с момента катастрофы МН17 потребовали расследования роли Украины в произошедшей трагедии. Газета ВЗГЛЯД отмечала, Нидерланды начали менять свою позицию о «безусловной вине России» в крушении воздушного судна.

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.