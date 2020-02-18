В России отказались делать 31 декабря постоянным выходным

18.02.2020, 11:51, Новости дня

Чиновники посчитали, что это можно сделать и без отдельных законопроектов.

В правительстве России решили не поддерживать законопроект о переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Авторы инициативы хотели закрепить чтобы этот день во все времена был нерабочим. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности посчитала, что в Трудовом кодексе уже есть нормы, которые позволяют делать это.

Авторы законопроекта подчёркивали, что работоспособность 31-го декабря минимальная, и будет лучше освободить это время для подготовки к празднику. Однако ещё на этапе обсуждения «Единая Россия» посчитала такой закон избыточным.

В кабмине указали, что сейчас в Трудовом кодексе уже закреплена норма, позволяющая переносить выходные дни на другие «в целях рационального использования работниками выходных и праздников». Таким образом, переносить выходной на эту дату можно и без уточняющих законов — при согласии правительства, работодателей и профсоюзов.

Вопрос о том, чтобы на законодательном уровне закрепить перенос выходного дня на 31 декабря, поднялся в ноябре 2019 года, поскольку этот день в минувшем году выпал на вторник. Регионы самостоятельно решали вопрос, делать ли 31 декабря нерабочим. В частности, некоторые области – Свердловская, Волгоградская, Магаданская, а также Татарстан и другие объявили на своей территории последний день уходящего года выходным.

А глава Совета по правам человека при президенте не одобрил такое решение региональных властей. Кстати, в преддверии 2020 года президенту России Владимиру Путину тоже задали вопрос о возможности сделать 31 декабря нерабочим. Глава государства назвал идею логичной, но посчитал, что ее стоит обсудить в «спокойном рабочем режиме».